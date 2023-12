Smartwatch und Co: Wearables-Nutzung in Europa deutlich gestiegen

Wearables wie Smartwatches und Fitnesstracker werden in Europa zunehmend beliebter. Wie ein Vergleich der Umfragedaten der Statista Consumer Insights aus den Jahr 2019 und 2023 zeigt, ist der Anteil der Nutzer in allen abgefragten europäischen Ländern deutlich angestiegen. Während beispielsweise in Deutschland 2019 etwa 19 Prozent der Befragten angegeben haben, Wearables zu nutzen, sind es im Herbst 2023 bereits rund 35 Prozent. Am größten ist der Anteil der Menschen, die mit Smartwatches und Fitnesstrackern ausgestattet sind, in Großbritannien mit etwa 43 Prozent.Der europaweite Anstieg der Nutzung von Wearables lässt sich zu Teilen durch den technologischen Fortschritt der Produkte, aber auch durch ein größeres Angebot in diesem Segment erklären. Mit jeder neuen Version von Smartwatches gibt es mehr Anwendungsmöglichkeiten für Konsumenten, zudem drängen immer mehr Anbieter auf den Markt und bieten ihre Produkte teilweise auch für Niedrigpreise an. In Deutschland lag der Durchschnittspreis für eine Smartwatch 2021 beispielsweise bei etwa 180 Euro.