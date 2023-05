Mikrochips: Samsung und Intel dominieren den Halbleitermarkt

2022 belief sich der Wert des globalen Halbleitermarkts laut Analysen von Gartner auf 601,7 Milliarden US-Dollar, eine Steigerung von rund 28 Prozent im Vergleich zu 2018. Die Marktführer mussten im vergangenen Jahr allerdings Einbußen in Kauf nehmen, wie die Grafik zeigt.So gingen die Umsätze von Samsung Electronics und Intel, die sich seit Jahren auf Platz eins und zwei der Chiphersteller mit den höchsten Umsätzen abwechseln, 2022 im Vergleich zum Vorjahr um rund acht respektive 14 Milliarden US-Dollar zurück, obwohl das Marktvolumen insgesamt gewachsen war. Dies kann als Indiz dafür gesehen werden, dass die Konkurrenz aufholt, was sich auch im gesunkenen Marktanteil der Top-6-Firmen in diesem Segment widerspiegelt.Vor allem für Intel ist auch 2023 nicht positiver gestartet. Im Vergleich zum ersten Quartal 2022 generierte die US-Firma zwischen Januar und April 2023 36 Prozent weniger Umsatz und verbuchte einen Quartalsverlust von 2,8 Milliarden US-Dollar. Auch der Chiphersteller Qualcomm, der 2022 auf dem vierten und 2021 auf dem fünften Platz bezüglich des Jahresumsatzes lag, musste im ersten Quartal einen Umsatzrückgang hinnehmen, auch wenn der Konzern letzten Endes noch schwarze Zahlen schreiben konnte.Laut Gartner-Analyst Andrew Norwood war vor allem die zweite Hälfte des vergangenen Jahres von erneuten Lieferkettenunterbrechnungen und makroökonomischen Entwicklungen wie einer hohen Inflation, gestiegenen Leitzinsen und einer durch den russischen Angriffskrieg ausgelöste Energiekrise geprägt. Diese Entwicklungen hätten unter anderem auch zu einem Rückgang der Ausgaben von Privathaushalten geführt, was beispielsweise in geringerer Nachfrage in den Smartphone- und PC-Märkten, zwei der Hauptabnehmer für Halbleiter neben der Autoindustrie, resultiert habe.