Reichweite: BMW und Mercedes ziehen deutlich an Tesla vorbei

Der Autohersteller Tesla ist, trotz zunehmender Kritik aus den Reihen seiner Anleger hinsichtlich der Prioritäten von CEO Elon Musk und angeblichen falschen Versprechungen zur Autopilotenfunktion, eine Erfolgsgeschichte. Der Tesla Model Y war im vergangenen Jahr das meistverkaufte E-Auto weltweit, die Firma konnte ihren Jahresreingewinn auf 12,6 Milliarden US-Dollar verdoppeln, und nach einem radikalen Kurssturz von über 300 Euro im September 2022 auf knapp 100 Euro im vergangenen Januar hat sich auch die Tesla-Aktie wieder ein Stück weit erholt. In manch einer Kategorie haben traditionelle Autohersteller dem E-Auto-Fabrikanten allerdings in den vergangenen zwei Jahren den Rang abgelaufen.Wie die Grafik auf Basis eines Praxistests des ADAC zeigt, erreicht das Langstreckenmodell Tesla Model X 100D hinsichtlich der Reichweite mit einer Batterieladung nur den achten Platz. 2021 führte das E-Auto die Liste noch mit deutlichem Abstand an. Mittlerweile teilen BMW und Mercedes-Benz die ersten Plätze unter sich auf. Der iX xDrive 50 vom bayerischen Autohersteller schafft laut ADAC rund 160 Kilometer mehr als der leistungsfähigste Tesla, trotz nahezu identischer Akkukapazität von etwa 100 kWh.Mercedes-Benz hingegen arbeitet laut eigenen Angaben weiter am Modell EQXX, das sich allerdings erst in der Projektphase befindet. Mit dieser Variante sollen trotz gleich großer Batterie Strecken von über 1000 Kilometer pro Ladung möglich sein. In einer erfolgreichen Testfahrt von Sindelfingen nach Cassis schaffte das Modell angeblich 11,5 Kilometer pro kWh.