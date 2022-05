Facebook & Co.: Wer verbringt die meiste Zeit in sozialen Netzwerken?

Internetnutzer weltweit verbringen durchschnittlich zwei Stunden und 27 Minuten auf sozialen Netzwerken. Es gibt jedoch länderabhängige Unterschiede in der Nutzungsdauer, wie die Grafik auf Basis des Global Web Index zeigt. Vor dem Jahr 2020 hat die Nutzung von sozialen Medien in vielen der untersuchten Märkte abgenommen, die Corona-Pandemie brachte jedoch eine Trendwende.



Einwohner von Schwellenländern verbringen weiterhin die meiste Zeit eines typischen Tages in sozialen Netzwerken. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass diese Märkte im Allgemeinen eine jüngere Bevölkerung haben und das Segment der 16- bis 24-Jährigen weltweit das Wachstum antreibt.



Nigeria verbrachte die meiste Zeit in sozialen Netzwerken und widmete Instagram, Facebook und Co. mehr als vier Stunden pro Tag. Filipinos verbrachten in der Regel fast genauso viel Zeit pro Tag auf Social-Media-Seiten, während es in China schätzungsweise zwei Stunden pro Tag sind.



In Ländern mit einer alternden Bevölkerung war die Nutzung sozialer Medien kürzer. In Japan verbringen die Menschen an einem typischen Tag nur eine Dreiviertelstunde damit, in sozialen Netzwerken in Verbindung zu bleiben. In Deutschland, Österreich und der Schweiz sind die Zahlen nur geringfügig höher, hier sind die Nutzer täglich eineinhalb Stunden in den sozialen Medien unterwegs.

