Stacy Download - Smarter Drag-and-drop Dateimanager

Dateien ganz einfach per Drag-and-drop

kopieren oder verschieben

Stacy Download & Installation

erfordert keine Installation

Dateien schnell und einfach sortieren

zehn unterschiedliche Zielverzeichnisse

dy­na­mi­scher Verzeichnisse

Weitere Einstellungen in Stacy

Stacy Fazit und Alternative

Mit dem Stacy Download lassen sichin besonders häufig genutzte Zielverzeichnisse auf dem PCHierfür müssen Dateien lediglich auf die jeweiligen Verknüpfungen innerhalb der Pro­gramm­ober­flä­che gezogen werden. Dank dynamischer Zielpfade werden Ordner sogar mit Zeit­stem­peln versehen. Die kostenlose Software ist derzeit in der Version 1.0.1.4 erhältlich.Stacyund kann daher nach dem Download direkt ausgeführt werden. Allerdings legt das Programm zusätzliche Dateien im Roaming-Verzeichnis des Benutzers ab und ist daher nicht portabel nutzbar. Stacy läuft unter Windows (32-Bit/64-Bit), wobei der Entwickler jedoch keine genaueren Angaben zur benötigten Version des Betriebssystems macht. Mög­li­cher­wei­se muss beim ersten Start eine Si­cher­heits­ab­fra­ge des Microsoft Defender SmartScreens be­stä­tigt werden.Stacy startet mit drei häufig genutzten Zielverzeichnissen für Bilder, Musik und Dokumente. Die Bedienung ist denkbar einfach: Für jedes Zielverzeichnis zeigt Stacy Symbole für das Kopieren sowie Verschieben von Dateien an. Nutzer müssen ganz einfach einzelne oder mehrere Dateien auf das jeweilige Symbol ziehen und loslassen. Anschließend werden die Dateien dann entsprechend kopiert oder verschoben. Ein Klick auf das Icon öffnet das Verzeichnis im Windows Explorer.Insgesamt könnenin Stacy angelegt und individuell mit Namen, Farben und Unicode-Emojis angepasst werden. Netzlaufwerke konvertiert das Tool mit nur einem Klick in einen UNC-Pfad. Ebenfalls praktisch: Durch das Festlegenwerden beim Kopieren Ordner mit Zeitstempel erstellt. Dies ist etwa beim Anlegen von Backups hilfreich.In den weiteren Programmoptionen können eine Desktop-Verknüpfung und ein Eintrag im Win­dows-Autostart angelegt werden. Auch ist der Wechsel zwischen drei unterschiedlichen Farb­sche­mas möglich. Außerdem finden sich hier Protokoll-Dateien, über welche sich sämtliche Dateivorgänge jederzeit nachvollziehen lassen.Stacy ist ungemein einfach zu bedienen und kann das Sortieren von Dateien erheblich beschleunigen. Damit hilft es etwa beim Aufräumen des Desktops oder beim Einsortieren von extern gelagerten Dateien in die lokale Ver­zeich­nis­struk­tur. Ein weiteres Tool mit ähnlichem Ansatz gibt es mit DropIt , welches zusätzlich noch mit Regeln und Dateioperationen arbeitet.