Clavier+ - Neue Tastenkürzel für Windows erstellen

Zeit sparen mit Shortcuts

Systemweit gültige Hotkeys

Clavier+ ist ein einfaches, aber dennoch vielseitig einsetzbares Programm zum Erstellen von systemweit gültigen Shortcuts, mit denen Sie zum Beispiel Programme starten oder Textbausteine einfügen können. Aktuell ist die Freeware in der Version 11.2.1 erhältlich.Nach dem Start des nur wenige Kilobyte großen Programms läuft dieses zunächst im Infobereich von Windows und wird dort durch Anklicken des Programmsymbols geöffnet.Als erstes empfiehlt es sich, die Sprache der Benutzeroberfläche auf Deutsch umzustellen. Dies ist über den Button "Language…" Am unteren Fensterrand möglich. Wenn Sie möchten, dass Clavier+ automatisch mit Windows startet, sollten Sie zudem das entsprechende Häkchen im Programmfenster setzen.Zu Beginn sind bereits einige Beispiel-Hotkeys vorhanden, mit denen Sie etwa Notepad oder den Taschenrechner öffnen. Neue Hotkeys legen Sie mit dem "+"-Button an. Wahlweise können Programme, Ordner und Webseiten geöffnet oder Sonderzeichen sowie Textbausteine beim Drücken der definierten Tastenkombination eingefügt werden. Letzteres ist zum Beispiel dann hilfreich, wenn Sie häufig Ihre Anschrift oder E-Mail-Adresse in ein Dokument einfügen möchten.Beim Definieren der Hotkeys sind nahezu alle Tasten verwendbar, außerdem lassen sich verschiedene Aktivierungsbedingungen festlegen. Die erstellten Shortcuts sind weitestgehend systemweit gültig, funktionieren aber in den meisten Spielen nicht. Falls gewünscht, können Sie die Shortcuts auch auf bestimmte Programme begrenzen oder einzelne Anwendungen ausschließen, in denen die Tastenkombinationen nicht gelten sollen.Die aktuelle Version von Clavier+ unterstützt Windows 7, 8, 10, 2000, NT, XP und Vista. Auf der Webseite des französischen Entwicklers finden sich neben einer portablen Version für USB-Sticks noch zahlreiche Tipps und Hinweise zum Erstellen von komplexeren Shortcuts, die dann beispielsweise auch Mausaktionen ausführen.