Right Click Enhancer - Rechtsklick-Erweiterung

Die umfassende Starthilfe

Individualisierungs-Werkzeug für Rechtsklicker

Der Rechtsklick zählt bei Windows-Usern zu den am meisten genutzen Funktionen. In der Regel ist der Funktionsumfang des Kontext-Menüs aber beschränkt. Mit dem Right Click Enhancer 4.5.6 lassen sich viele nützliche Funktionen mit dem kurzen rechten Tastendruck aufrufen.Egal ob man eine Datei oder einen Ordner anwählt oder einfach auf den Desktop klickt: Die Optionen, die einem das Kontext-Menü bietet, sollen den schnellen Zugriff auf wichtige Funktionen ermöglichen. Dieses kleine Freeware-Tool macht es möglich, selbst zu definieren, welche zusätzlichen Features über das Schnellzugriff-Menü erreichbar sein sollen.Beispielsweise kann mit dem Programm ein Ordner definiert werden, in den dann alle angewählten Dateien mit einem Rechtklick verschoben werden können. Dabei kann festgelegt werden, ob der Kontext-Menü-Befehl die angewählten Dateien in den Ordner kopiert oder gänzlich verschiebt.Unter Windows 7 und 8/8.1 erlaubt es Right Click Enhancer außerdem, das Rechtsklick-Menü um weitere Menüpunkte zu erweitern. Die Entwickler haben sich dabei um eine einfache Menüführung bemüht, die es auch unerfahrenen Nutzern erlaubt, das Rechtsklick-Menü nach ihren Wünschen anzupassen. Gerade die Funktion, verschiedene Punkte in einem aufklappbaren Untermenü zusammenzufassen, sorgt für echte Ordnungsgefühle.Will man Windows individualisieren, gehört der Right Click Enhancer zu den absoluten Must-Have-Werkzeugen. Die Software kann dabei völlig kostenlos genutzt werden. Wer 9,99 Euro investiert, erhält eine Pro-Version mit erweitertem Funktionsumfang. Sehr praktisch: Die Software macht es möglich, Menü-Einträge zu entfernen, die von Dritt-Programmen vorgenommen wurden.Neben der Desktop-Version kann Right Click Enhancer auch in der portablen Version heruntergeladen werden. Diese bieten wir hier zum Download an, da sich die Software so auch ohne Installation einsetzen lässt. Darüber hinaus ist es möglich, alle Einstellungen in einer Registry-Datei zu speichern und direkt auf andere Systeme zu übertragen.