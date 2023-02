Super Bowl 2023: Coors Light und Miller Lite werden zu Rivalen

Miller Lite und Coors Light teilen sich einen Super-Bowl-Werbespot, allerdings geht es dabei alles andere als friedlich zu, wenn sich zwei Fans der Biermarken in einer Bar begegnen. Was folgt, ist ein fast schon filmreifer Zweikampf, der hier in einer erweiterten Fassung vorliegt. Wer der beiden am Ende gewinnt? Das zeigt das Video. Nur so viel sei an dieser Stelle verraten: "Player 3 has entered the game".