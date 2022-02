Super Bowl 2022: Uber Eats lässt Promis seltsame Sachen essen

Der Lieferdienst Uber Eats bringt seinen Kundinnen und Kunden in den USA inzwischen nicht mehr nur Lebensmittel, sondern auch viele andere Dinge des täglichen Bedarfs bis an die Haustür. Ist da der Firmenname wirklich noch passend? Oder könnte er vielleicht sogar für Verwirrung sorgen? Darüber macht sich Uber Eats selbst in seinem Werbespot zum diesjährigen Super Bowl lustig und zeigt, wie verschiedene Promis, darunter Jennifer Coolidge, Trevor Noah, Gwyneth Paltrow und Nicholas Braun, in Alufolie, Windeln, Kerzen oder Glühbirnen beißen. Guten Appetit!