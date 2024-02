Super Bowl 2024: Uber Eats macht Jennifer Aniston & Co. vergesslich

Ganz ehrlich: Wer kann sich denn bitteschön alles merken? Natürlich niemand und so kann es nötig werden, Dinge zu vergessen, um sich etwas Neues merken zu können - so will es uns zumindest der Lieferdienst Uber Eats in seinem Super-Bowl-Werbespot weismachen.Um sich also merken zu können, dass Uber Eats so ziemlich alles bis nach Hause liefert, müssen eben andere Informationen aus dem Gedächtnis gelöscht werden. Dies gilt selbst für Stars wie Jennifer Aniston, David Schwimmer, Usher, die Beckhams oder Jelly Roll, die alle in dem witzigen Video auftreten.