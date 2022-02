Super Bowl 2022: Mann bleibt in Pringles-Röhre stecken - für immer

Wer kennt das nicht: Da will man nur schnell den letzten Stapelchip aus der Pringles-Röhre angeln - und bleibt dann mit der Hand stecken. Genau das passiert auch einem Mann in diesem Werbespot, der am Wochenende beim Super Bowl einem Millionenpublikum präsentiert wird. Doch anstatt die Röhre wieder aufwendig zu entfernen, lernt der Mann, mit seinem Handicap zu leben. Fortan begleitet die Röhre ihn für den Rest seines Lebens: etwa bei seiner Hochzeit oder der Zeugung des Nachwuchses. Selbst über den Tod hinaus bleiben Mann und Snack-Packung verbunden. Übrigens wurde auch Fredric Baur, der Erfinder der Pringles-Röhre, einst tatsächlich in einer solchen bestattet.