Super Bowl 2021: Indeed präsentiert seinen ersten Super Bowl-Spot

Videos automatisch starten

Während die Jobbörse Indeed hierzulande vor allem mit mehr oder weniger lustigen Wortspielen im TV auf sich aufmerksam macht, schlägt der Online-Dienst in seinem ersten Super Bowl-Spot überhaupt ernstere Töne an. Die Werbebotschaft fällt dabei recht deutlich aus: Indeed hilft den Menschen dabei, möglichst einfach und vor allem stressfrei eine neue Arbeitsstelle zu finden - ganz egal, welche Erfahrungen und persönlichen Hintergrund sie auch mitbringen.