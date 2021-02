Super Bowl 2021: Dolly Parton singt für Squarespace

Videos automatisch starten

Die Countrysängerin Dolly Parton hat für den Webseiten-Baukasten Squarespace einen ihrer bekanntesten Hits, nämlich "9 to 5", um­ge­tex­tet. Die simple Umkehr zu "5 to 9" gibt dem Song eine völlig neue Bedeutung, denn der Werbespot zeigt nun Menschen, die nach Feierabend ihre eigenen Webseiten gestalten und so ihre Träume verwirklichen. Zwar singt Parton auch die Neufassung ihres Lieds, sie selbst hat aber nur einen äußerst kurzen Auftritt in dem Clip, nämlich als Zeitschriftencover. Dies ist dann auch gleichzeitig das allererste Mal, dass Parton in einem Super Bowl-Spot zu sehen ist.