Squarespace bereitet uns zum Super Bowl auf Kontakt mit Aliens vor

Der Website-Baukasten Squarespace schaltet auch in diesem Jahr wieder einen Werbespot beim Super Bowl und konnte nun sogar den Star-Regisseur Martin Scorsese für seine Idee gewinnen: In "Hello Down There" (hier in der erweiterten Netzfassung) sehen wir eine nur auf Bildschirme starrende Gesellschaft, die wichtige Dinge um sich hier einfach nicht wahrnehmen will, selbst wenn diese eigentlich direkt vor ihrer Nase passieren.Und so werden auch die in Schwärmen am Himmel auftauchenden UFOs von den Menschen nicht gesehen, die sich stattdessen lieber banale Dinge wie Katzenvideos oder Promi-Diäten im Internet anschauen. Dank Squarespace können die Außerirdischen letztendlich aber doch auf sich aufmerksam machen und die Menschheit mit einer selbst gebastelten Website von ihrer Ankunft unterrichten.Übrigens: Scorseses Werbefilm bedient sich in seinen Bildern tatsächlichen Themen der UFO-Szene wie dem offiziell vom US-Militär freigegebenen "Gimbal"-Video, UFO-Whistleblowern und Kongress-Anhörungen zum Thema oder auch den umstrittenen Alien-Mumien, die vor wenigen Monaten in Mexiko der Öffentlichkeit präsentiert wurden.