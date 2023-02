Witchfire: Neues Video zeigt, wie die Waffen im Shooter funktionieren

Das Indie-Studio The Astronauts (The Vanishing of Ethan Carter) hat einen neuen Gameplay-Trailer zum Shooter Witchfire veröffentlicht, der in diesem Jahr für den PC erscheint. Das Video zeigt, wie die Feuerwaffen des Spielers durch Hexenmagie beeinflusst werden und so verheerenden Schaden anrichten können.Im Video erklärt Adrian Chmielarz, Creative Director bei The Astronauts, am Beispiel des Revolvers Hunger, wie sich die Waffen in Witchfire besonders effektiv einsetzen lassen. Hunger nährt sich etwa von kritischen Treffern. Werden Gegner also präzise an bestimmten Stellen getroffen, erhält der Spieler beim Nachladen der Waffe stärkere Projektile. Mehrere kritische Treffer hintereinander verstärken diesen Effekt dabei zusätzlich. Besonders treffsichere Schützen können zudem einen Elementareffekt aktivieren und Feinde mit Eismagie einfrieren.Witchfire soll demnächst als Early-Access-Titel im Epic Games Store starten, ein genaues Datum dafür ist aber leider auch weiterhin nicht bekannt. Später folgen dann auch Versionen für Steam sowie die Konsolen von Sony und Microsoft.