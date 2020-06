Valorant - Der Cinematic-Launch-Trailer zum Free-to-Play-Shooter

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Riot Games' neuester Shooter Valorant war schon vor einer Weile als Beta-Version gestartet, wodurch der Zugang zum Spiel längt nicht allen Interessierten möglich war. Das ändert sich nun, denn der Free-to-Play-Titel ist offiziell mit der ersten Episode "Ignition" gestartet - was das Studio mit einem sehenswerten Cinematic-Trailer feiert.In Valorant treten Teams mit jeweils fünf Spielern gegeneinander an. Während Levelaufbau und Gameplay durchaus an Counter-Strike erinnern, bringt Valorant eine Reihe spielbarer Helden mit und orientiert sich in diesem Punkt an modernen Shooter wie Overwatch und Co. Zum Start gibt es elf Helden mit jeweils individuellen Fähigkeiten, weiteren sollen in den kommenden Monaten (und Jahren) folgen. Wer den Shooter bereits aus der Beta kennt, darf sich zudem über eine neue Map freuen.Valorant "Ignition" ist als Free-to-Play-Spiel auf dem PC verfügbar, also in der Basisversion kostenlos spielbar. Dazu ist eine Registrierung auf der Webseite des Spiels erforderlich.