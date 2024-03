Unknown 9: Awakening zeigt sich im ersten Gameplay-Trailer

Abenteuer in zwei Welten

Die Macht des Bruchs clever nutzen

Bandai Namco hat mit Unknown 9: Awakening ein neues Action-Adventure vorgestellt, das Spieler als Weltenwandlerin auf eine gefährliche Suche nach verborgenen Geheimnissen schickt. Im Ankündigungstrailer lernen wir das Szenario und die Protagonistin etwas näher kennen und erhalten einen ersten Eindruck vom Gameplay.Unknown 9: Awakening erzählt die Geschichte von Haroona, einer jungen Wahrheitssucherin. Diese auch als Quästoren bekannten Personen besitzen die Fähigkeit, eine geheimnisvolle Dimension zu betreten, die parallel zu unserer normalen Welt existiert. Dieser sogenannte "Bruch" birgt nicht nur lange verschollenes Wissen, sondern auch eine überaus mächtige Energiequelle - und beides sollte keinesfalls in die falschen Hände geraten.Genau das droht allerdings zu passieren, denn mit den sogenannten "Aufsteigern" ist noch eine weitere Gruppierung hinter den Geheimnissen des Bruchs her und will mit diesen das Schicksal der Menschheit komplett umschreiben.Unknown 9: Awakening wird in der Third-Person-Perspektive gespielt, wobei Spieler ihrem eigenen Stil folgen können, um ihre Ziele zu erreichen. Dabei kommen auch Haroonas Kräfte zum Einsatz, die aus der Energie des Bruchs gespeist werden. Beispielsweise kann die Heldin so Objekte und Gegner zurückstoßen, Projektile abwehren oder sogar vorübergehend die Kontrolle über ihre Feinde gewinnen.Unknown 9: Awakening erscheint im Sommer 2024 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S . Das Spiel soll dann übrigens lediglich ein Teil eines neuen Story-Universums werden, welches sich noch über andere Medien erstreckt.