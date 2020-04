Trackmania - Erster Trailer zum Rennspiel, Release verschoben

Videos automatisch starten

Bereits seit einer Weile ist bekannt, dass der französische Entwickler Nadeo an einer Neuauflage des Racers Trackmania Nations arbeitet. Dieser sollte eigentlich schon nächsten Monat erscheinen, wurde nun aber kurzfristig in den Sommer verschoben. Zumindest gibt es aber einen ersten Trailer, der auf die waghalsigen Rennen einstimmt.



Das Remake, welches schlicht auf den Namen "Trackmania" hört, soll einen Neustart für das Rennspiel-Franchise bedeuten - mit besserer Grafik, verbesserten Fortschrittmöglichkeiten und vielen neuen Inhalten. Die Möglichkeit, neue Strecken zu erschaffen und mit der Community zu teilen, soll erhalten beziehungsweise weiter ausgebaut werden.



Ursprünglich sollte Trackmania schon am 5. Mai an den Start gehen, nun ist es aber erst am 1. Juli 2020 soweit. Trackmania erscheint dann via Uplay und den Epic Games Store für den PC.