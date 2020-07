Launch-Trailer: Das neue Trackmania kann kostenlos gespielt werden

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Ubisoft und der französische Entwickler Nadeo haben das Remake des Rennspiels Trackmania Nations für den PC veröffentlicht. Die Neu­auflage hört auf den schlichten Titel "Trackmania" und kann in der Basisversion kostenlos heruntergeladen und gespielt werden. Zum Start durfte selbstverständlich ein neuer Trailer nicht fehlen.Auch das neue Trackmania hält das bekannte Prinzip der beliebten Rennspielserie aufrecht und bietet so erneut ein leicht zugängliches Gameplay für Neueinsteiger und gleichzeitig reichlich Herausforderungen für Profis. Hierzu bietet der Racer 25 offizielle Strecken, auf denen Spieler allein und online mit anderen Spielern um die Bestzeiten kämpfen können. Die Strecken sollen außerdem regelmäßig aktualisiert werden. Auch wer allein spielt, tritt dabei nie gegen eine KI an: Andere Fahrzeuge sind dann die "Geister", also Auf­zeich­nun­gen, weiterer Spieler mit einem vergleichbaren Leistungsniveau.Neben der kostenlosen Version ist Trackmania auch als Standard-Variante (10 Euro/Jahr) oder Club-Edition (30 Euro/Jahr) verfügbar. In ersterer können Spieler dann auch eigene Strecken erstellen und teilen. Die zweite kostenpflichtige Version erlaubt zudem noch weitere Anpassungen über Skins sowie die Möglichkeit, Clubs zu erstellen und anderen Clubs beizutreten.Trackmania ist über Uplay und den Epic Games Store erhältlich.