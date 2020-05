Kult-Klassiker: Tony Hawk's Pro Skater 1 & 2 als Remastered-Version

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Activision und der Entwickler Vicarious Visions haben technisch überarbeitete Neuauflagen der beiden Kult-Klassiker Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 angekündigt. Die Veröffentlichung ist bereits für dieses Jahr geplant, ein erster Trailer zeigt, wie die Spiele mit ver­bes­serter Grafik aussehen.Für die erneuerten Fassungen werden sämtliche Strecken mit zeitgemäßer Grafik von Grund auf erneuert, wobei Activision bis zu 4K und auf sämtlichen Plattformen mindestens 60 fps verspricht. Im Ankündigungstrailer ist der Unterschied zwischen den Originalen aus den Jahren 1999 beziehungsweise 2000 doch recht deutlich zu erkennen.Weiterhin werden alle damals enthaltenen Tricks und Profi-Skater ihr Comeback feiern. Dies gilt auch für den Soundtrack mit Songs von Papa Roach, Rage against the Machine, Bad Religion und vielen mehr. Wer möchte, kann sich zudem in einem neuen Online-Modus mit Spielern aus aller Welt messen.Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 erscheinen bereits am 4. September 2020 als Bundle für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One . PC-Spieler können die Sammlung dann exklusiv über den Epic Games Store beziehen.