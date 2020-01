Temtem - Das 'Pokémon für PC-Spieler' im Launch-Trailer

Die Pokémon-Spiele erfreuen sich primär auf den Nintendo-Konsolen (und inzwischen auch Smartphones) großer Beliebtheit, auf dem PC ist die Reihe zumindest auf offiziellem Wege aber nicht spielbar. Mit Temtem dürfen nun auch PC-Spieler Monster sammeln und trainieren - auch wenn das Spiel inhaltlich natürlich nicht mit der Vorlage in Verbindung steht.Der Multiplayer-Titel Temtem wurde in der Vergangenheit erfolgreich über die Crowdfunding-Plattform Kickstarter finanziert und kann in einer Vorabversion derzeit bei Steam gekauft werden. Darin finden sich Spieler als sogenannter Bändiger in einer Welt voller Monster, sogenannte Temtem, wieder. Die Temtem lassen sich fangen, sammeln und zähmen. Wer möchte, kann mit seinen Monstern gegen andere Bändiger kämpfen und natürlich auch viele weitere Abenteuer in der Online-Welt erleben.Zum Start bei Steam Early Access wird die Welt des Spiels bereits von mehr als 80 Temtem besiedelt, etwa noch mal so viele sollen in den kommenden Monaten folgen. Mit der fertigen Version darf voraussichtlich erst 2021 gerechnet werden. Dann erscheint das Spiel auch für die Nintendo Switch , die PlayStation 4 und die Xbox One