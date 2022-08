Spider-Man Remastered: Launch-Trailer zum Start der PC-Version

Marvel's Spider-Man ist ab sofort nicht mehr nur für die PlayStation 4 und PlayStation 5 , sondern auch den PC verfügbar. PC-Spieler dürfen sich dabei sogar über ein verbessertes Remaster freuen, das von den Möglichkeiten aktueller PC-Hardware profitiert.Marvel's Spider-Man war für so manchen PC-Spieler in den letzten Jahren zweifelsfrei ein guter Grund, neidisch auf Freunde mit einer PlayStation-Konsole zu schauen. Das Spiel gilt für viele nämlich als einer der besten Superhelden-Titel überhaupt. Seit letztem Freitag ist Peter Parkers Abenteuer nun aber auch für den PC erhältlich, und zwar als Remastered-Edition.Diese bietet eine Vielzahl an Optionen, um die Grafik optimal an die vorhandene Hardware anzupassen, eine unlimitierte Framerate sowie Unterstützung für Nvidia DLSS, Nvidia DLAA und AMD FSR 2.0. Eine geeignete Grafikkarte vorausgesetzt, stehen außerdem verschiedene Raytracing-Funktionen zur Verfügung. Support für ultrabreite Monitore sowie den DualSense-Controller und weitere Gamepads ist ebenfalls vorhanden. Wer möchte, kann aber auch mit Tastatur und Maus spielen.