Space Sweepers - Der zweite Trailer zum Sci-Fi-Film aus Korea ist da

Nachdem es das aufwendig produzierte Weltraum-Spektakel Space Sweepers wegen der Corona-Pandemie bekanntermaßen nicht ins Kino geschafft hat, startet dieses stattdessen nächsten Monat direkt bei Netflix. Vorab zeigt der Streaming-Dienst nun einen zweiten Trailer mit vielen neuen Ausschnitten aus dem in Südkorea produzierten Film.



Zur Story: Im Jahr 2092 ist die Erde nahezu unbewohnbar für die Menschen geworden und auch in der Umlaufbahn hat sich jede Menge Weltraumschrott angesammelt. Die Crew um den einstigen Piraten Jang (Kim Tae-Ri) verdient sich ihr Geld damit, ebendiesen Schrott einzusammeln, stößt dabei aber eines Tages auf eine gefährliche Waffe in Gestalt eines kleinen Mädchens. Zwar ließe sich mit dem außergewöhnlichen Fund viel Geld machen, allerdings darf dieser auch nicht in die falschen Hände geraten.



In weiteren Rollen sind unter anderem noch Song Joong-Ki und Jin Seon-Kyu zu sehen. Space Sweepers startet am 5. Februar 2021 bei Netflix und wird dort dann auch in einer deutsch synchronisierten Sprachfassung bereitstehen.