Space Invaders: Den Arcade-Klassiker gibt es jetzt auch als AR-Spiel

Weltrauminvasoren in der erweiterten Realität

Die Space Invaders sind zurück: Anlässlich des 45. Geburtstags des Kultspiels haben Taito und Google gemeinsam einen neuen Augmented-Reality-Titel für Android und iOS veröffentlicht, in dem Spieler mit ihrem Smartphone bewaffnet in der realen Welt Jagd auf die bunten Aliens machen.Aufgabe in Space Invaders: World Defense ist es, die Erde vor den pixeligen Invasoren zu beschützen, die dieses Mal ihren Angriff von einer anderen Dimension aus starten. Als Elite-Pilot des World Defense-Teams müssen Spieler in ihrer Nachbarschaft nach den Space Invaders Ausschau halten und diese abschießen.Wie der Trailer zeigt, können Spieler außerdem durch Portale in die Dimension der Space Invaders reisen. Werden Wellen angreifender Gegner abgewehrt, winken besondere Power-ups und Spitzenplätze in den Highscore-Tabellen. Wer möchte, kann seine Erfolge auch als AR-Selfie festhalten und dieses mit Freunden teilen.Benötigt werden dafür lediglich ein Smartphone mit Kamera und die kostenlose App für Android oder iOS . Ähnlich wie etwa Pokémon Go handelt es sich bei World Defense um einen Augmented-Reality-Titel, der das Spielgeschehen in die reale Welt einfügt. Dazu sammelt das Smartphone via Kamera und Sensoren die erforderlichen Daten und zeigt dann die Space Invaders sowie andere virtuelle Objekte in der Umgebung des Spielers an.Space Invaders: World Defense verwendet die ARCore-, Geospatial- und Streetscape Geometry API von Google. Dadurch können Gegner beispielsweise aus nahegelegenen Häusern erscheinen oder sich hinter Gebäuden verstecken. Neben dem Ort sollen außerdem die aktuelle Uhrzeit und auch die aktuellen Witterungsbedingungen im Spiel berücksichtigt werden. Was das genau bedeutet, wurde in der Ankündigung aber nicht verraten.