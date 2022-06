Rogue Trader: So sieht das erste Warhammer 40.000-Rollenspiel aus

Warhammer 40K kommt als Rollenspiel

Feinde und Verbündete

Der Entwickler Owlcat hat mit Warhammer 40.000: Rogue Trader ein Rollenspiel angekündigt, das im legendären Sci-Fi-Universum angesiedelt ist und Spieler als Rogue Trader eine bislang größtenteils unbekannte Region erkunden lässt. Bis zum Release dürfte es noch eine ganze Weile dauern, im Ankündigungstrailer gibt es zumindest schon einmal erste Spielszenen zu sehen.Der Warhammer-Skulls-2022-Livestream hielt am Mittwochabend eine Reihe spannender Neuigkeiten zu Videospielen rund um die beliebte Tabletop-Vorlage bereit. Neben einem sehenswerten Trailer zum Koop-Shooter Darktide (inklusive Vorbestell-Start) und der Ankündigung der Retro-Metzelei Boltgun wurde mit Warhammer 40.000: Rogue Trader ein weiterer vielversprechender Titel enthüllt: Es handelt sich nämlich um das erste klassische Rollenspiel zu Warhammer 40K.Mit dem Auftrag, die Grenzen des Imperiums zu erweitern, beginnen Spieler ihr Abenteuer als sogenannter Rogue Trader in der noch unerschlossenen Region Koronus Expanse, dürfen im weiteren Verlauf aber noch viele weitere Planeten zwecks Handels oder Plündereien bereisen. Gefahr geht dabei neben den Chaos-Kultlisten auch von den außerirdischen Xenos aus, die es in rundenbasierten Kämpfen zu bezwingen gilt.Mit Space Marines, Aeldari Rangern und Battle Sisters schließen sich aber auch Verbündete dem Rogue Trader an. Die Entwickler ließen bereits durchblicken, dass immer wieder schwere Entscheidungen getroffen werden müssen, welche mitunter sogar das Schicksal ganzer Welten beeinflussen.Warhammer 40.000: Rogue Trader entsteht derzeit beim Studio Owlcat Games welches zuletzt mit Pathfinder: Wrath oft he Righteous sein Talent für klassische Rollenspiele bewiesen hat. Einen Termin für das Spiel gibt es noch nicht, in Trailer sind bislang ausschließlich Szenen einer Pre-Alpha-Version zu sehen.