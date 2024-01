Princess Peach Showtime: Neuer Trailer zeigt Peaches Verwandlungen

Wandlungsfähige Prinzessin

Im März erscheint mit Princess Peach: Showtime ein neues Adventure für die Nintendo Switch , in welchem dann mal nicht Mario, sondern Prinzessin Peach im Vordergrund steht - der Titel macht dies ja bereits deutlich. Im Trailer zeigt Nintendo jetzt ein paar der unterschiedlichen Rollen, in welche die Heldin schlüpfen wird.Im Spiel sorgt die Schurkin Grape zusammen mit der Sauertruppe im Funkeltheater für Chaos. Um den Fieslingen Einhalt zu gebieten, verbündet sich Prinzessin Peach mit der Theaterwächterin Stella und wird so selbst zum Star des Abends, denn: Dank einer magischen Schleife kann sich Peach in verschiedene Hauptrollen verwandeln.Jede Verwandlung geht dabei mit anderen Fähigkeiten einher, welche sich im Kampf gegen die Sauertruppe als äußerst nützlich erweisen. So kann sich Ninja Peach lautlos an Gegner heranschleichen und Wände erklimmen, während Cowgirl Peach perfekt mit dem Lasso umgeht. Im Trailer sehen wir außerdem noch, welche Tricks Peach als Fechterin, Detektivin, Patissière und Kung-Fu-Meisterin auf Lager hat.Princess Peach: Showtime erscheint am 22. März 2024 für die Nintendo Switch, an diesem Datum kommen dann außerdem neue Joy-Cons in Pastell-Rosa in den Handel.