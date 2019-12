Predator: Hunting Grounds - Neuer Trailer verrät den Release-Termin

Sony und der Entwickler Illfonic haben einen neuen Trailer zum Online-Spiel Predator: Hunting Ground veröffentlicht und zeigen darin neue blutige Spielszenen, in denen die gefährlichen Alien-Jäger zudem ein wenig genauer vorgestellt werden. Außerdem verrät das Video den fixen Erscheinungstermin.Bei Predator: Hunting Grounds handelt es sich um einen asymmetrischen Shooter, in dem mehrere Spieler zusammenarbeiten müssen, während ein weiterer Mitspieler in der Rolle eines Predators Jagd auf sie macht. Im Video sind einige der spielbaren Predator-Klassen zu sehen, die sich durch besondere Eigenschaften unterscheiden, sowie ein paar der außerirdischen Waffen. Wer möchte, kann auch einen weiblichen Predator spielen.Fest steht außerdem, dass die Jagd am 24. April 2020 auf der PlayStation 4 und dem PC beginnt. Die PC-Fassung wurde jetzt erst offiziell bestätigt, Spieler müssen zum Start aber mit dem Epic Games Store vorliebnehmen, in dem ihre Version exklusiv erscheint.