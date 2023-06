Pragmata: Capcom verschiebt das Spiel auf (mindestens) 2024

Capcom hat nach längerer Stille ein Lebenszeichen in Form eines kurzen Trailers für das Action-Adventure Pragmata veröffentlicht. Leider geht mit dem Video auch eine schlechte Neuigkeit einher: Das Spiel wird es nämlich dieses Jahr nicht mehr in den Handel schaffen.Capcom hatte Pragmata bereits im Juni 2020 bei einem PlayStation-Showcase mit einem ziemlich geheimnisvollen Trailer enthüllt . Die komplett neue Marke will Spieler in eine finstere Zukunftsvision führen, welche die technischen Möglichkeiten der damals neuen, inzwischen aktuellen Konsolengeneration sowie von Gaming-PCs voll ausschöpfen soll. Details zur Handlung gab es damals keine und bisher hat sich daran nicht wirklich etwas geändert.Die damals anvisierte Veröffentlichung im Jahr 2022 konnte nicht eingehalten werden und auch ein Release in diesem Jahr ist jetzt endgültig vom Tisch: Im neuesten, durchaus liebevoll gemachten Trailer entschuldigt sich das Entwicklerteam bei seinen Fans dafür, das Spiel mindestens auf 2024 verschieben zu müssen. Ein paar (leider sehr kurze) Gameplay-Schnipsel gibt es im Video zumindest auch noch zu sehen.