Pioneers of Pagonia: So sieht die Alternative zu 'Die Siedler' aus

Hunderte Pioniere wuseln über den Bildschirm

Das Indie-Studio Envision Entertainment hatte Anfang des Jahres mit Pioneers of Pagonia ein neues Aufbaustrategiespiel für den PC angekündigt , in dem Spieler die titelgebenden Inseln besiedeln und erkunden können. Jetzt wurde erstes Ingame-Material veröffentlicht, welches nicht ganz zufällig an die legendäre Die Siedler-Reihe erinnert - immerhin ist deren Schöpfer Volker Wertich federführend an der Entwicklung beteiligt.Das Material stammt aus einer Pre-Alpha-Version des Spiels und zeigt einige sehr beschäftigte Siedler beziehungsweise Pioniere, die durch das Inselreich wuseln und verschiedene Arbeiten erledigen. Beispielsweise können wir Ihnen beim Holzfällen, Steine hacken oder dem Transport von Waren zuschauen. Dabei fällt auf, dass Animationen sehr detailliert und liebevoll gestaltet sind. Diese sollen außerdem, so die Entwickler, beispielsweise beim Häuserbau oder bei Produktionsvorgängen von Anfang bis Ende verfolgt werden können.Neben dem Städtebau wird aber auch das Erkunden der Inseln von Pagonia eine große Rolle spielen. Auf diese Weise sollen sich etwa verschollene Reichtümer wiederentdecken und bislang verborgene Ressourcen erschließen lassen. Und selbst wenn es in dem Video größtenteils sehr ruhig und friedlich zugeht, soll die Welt von Pagonia auch einige Gefahren beherbergen, vor denen Spieler ihre Bevölkerung beschützen müssen. Dazu zählen neben Banditen etwa wilde Tiere und mystische Wesen. eine prozedural generierte Karte soll immer wieder für Abwechslung sorgen.Pioneers of Pagonia startet Ende 2023 für den PC, dann zunächst im Early Access auf Steam. Dann soll es bereits über 40 Gebäudetypen und mehr als 70 verschiedene Waren geben. Die Entwickler arbeiten zudem an einem Koop-Modus, ob dieser aber auch schon Ende dieses Jahres verfügbar sein wird, ist noch unbekannt.