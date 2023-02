Octopath Traveler 2: Launch-Trailer feiert den Start des Rollenspiels

Square Enix hat Teil 2 seiner nostalgischen Rollenspielreihe Octopath Traveler für PC und Konsole veröffentlicht. Abwechslung dürfte garantiert sein, denn auch dieses Mal schlüpfen Spieler wieder in die Rollen von acht unterschiedlichen Helden. Zum Start gibt es einen neuen Trailer, außerdem steht eine kostenlose Demoversion bereit.Octopath Traveler 2 erzählt eine vollkommen neue Geschichte - oder gleich acht davon, denn erneut verwebt das japanische Entwicklerstudio hier die Abenteuer von acht Reisenden, deren Wege sich immer wieder kreuzen. Vorkenntnisse sind dabei nicht erforderlich und mit Solistia gibt es einen komplett neuen Schauplatz. Optisch hält das Spiel jedoch am Mix aus 3D-Grafik und Pixel-Art des 2018 veröffentlichten ersten Teils fest und auch die gewohnten Spielmechaniken, etwa beim Ausbau von Fähigkeiten, kehren zurück.Octopath Traveler 2 ist ab sofort für den PC, die Nintendo Switch, die PlayStation 4 und PlayStation 5 erhältlich. Ob das Spiel zu einem späteren Zeitpunkt noch für die Xbox-Konsolen nachgereicht wird, ist derzeit nicht bekannt.Wer Octopath Traveler 2 vor dem Kauf ausprobieren will, kann für die unterstützten Plattformen eine Demoversion herunterladen. Diese erlaubt es, Teile von Solistia drei Stunden lang zu besuchen. Fortschritte lassen sich anschließend in die Vollversion übertragen.