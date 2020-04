Observer System Redux - Remake kommt für PS5 und Xbox Series X

Das Spiel Observer bekommt eine Neuauflage für die nächste Konsolengeneration. Observer: System Redux soll neben einer verbesserten Grafik dann auch mit zusätzlichen Inhalten glänzen. Der Entwickler Bloober Team hat jetzt einen neuen Trailer mit Aus­schnit­ten aus dem Cyberpunk-Adventure veröffentlicht.So wie im Original aus dem Jahr 2017 schlüpfen Spieler auch im Remake in die Rolle des Detektivs Daniel Lazarski, der sich in die Gehirne von Verdächtigen hacken und so an verborgene Informationen gelangen kann. Dazu muss er aber auch deren dunkelsten Geheimnisse durchstehen. Für das Remake versprechen die Entwickler neue Story-Inhalte, außerdem wird das Spiel für die verbesserte Hardware optisch überarbeitet.Observer: System Redux soll Weihnachten 2020 für die PlayStation 5 und Xbox Series X erscheinen. Ob die neue Version auch für den PC veröffentlicht wird, ist derzeit nicht bekannt.