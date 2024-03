Nobody Wants To Die: Neues Detektiv-Adventure im Trailer enthüllt

Das Entwicklerstudio Critical Hit Games und der Publisher Plaion haben ein neues Detektiv-Adventure für PC und Konsole angekündigt: Nobody Wants To Die lässt Spieler in einem dystopischen New York in einer Mordserie ermitteln. Es gibt bereits einen ersten Trailer, erscheinen soll das Spiel noch in diesem Jahr.Schauplatz von Nobody Wants To Die ist New York im Jahr 2329. Der technologische Fortschritt erlaubt es den Menschen, ihr Bewusstsein nach dem Tod in einen anderen Körper übertragen zu lassen - sofern man denn den (äußerst hohen) Preis dafür bezahlen kann. In diesem Szenario schlüpfen Spieler in die Rolle des Ermittlers Detective James Karra, der gegen einen Serienmörder ermittelt, der es offenbar auf die Elite der Stadt abgesehen hat.Bei seiner Untersuchung der Tatorte kann sich Karra nicht nur auf die Unterstützung durch eine junge Polizistin namens Sara Kai verlassen, sondern auch modernste Technologien und Fähigkeiten zur Zeitmanipulation einsetzen, um dem Täter auf die Schliche zu kommen. Wie das in etwa aussieht, zeigt der erste Trailer zum Spiel. Echtes Gameplay gibt es darin aber leider noch keines zu sehen. Dank der Unreal Engine 5 versprechen die Entwickler aber einen fotorealistischen Grafikstil.Nobody Wants To Die soll noch in diesem Jahr für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S erscheinen.