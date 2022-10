Marvel's Spider-Man Miles Morales: Termin & Features der PC-Version

Sony hat das Erscheinungsdatum von Marvel's Spider-Man: Miles Morales für den PC bekannt gegeben: Demnach erscheint das bislang noch PlayStation-exklusive Spiel am 18. November 2022 auch für Windows Systeme. Ein neuer Trailer zeigt, welche technischen Features und Verbesserungen die PC-Version dann zum Start bereithält.Nach dem Release von Marvel's Spider-Man Remastered für den PC im August liefert Sony demnächst auch die Fortsetzung nach, in der dann Miles Morales in Peter Parkers Fußstapfen tritt. Für die Portierung ist das Studio Nixxes Software verantwortlich, welches das Spiel für viele Hardware-Konfigurationen optimiert hat.Im Video hebt Sony etwa die Darstellung von Reflexionen und Schatten mit Raytracing hervor, außerdem gibt es keine feste Limitierung der Framerate. Ultrawide-Bildschirme werden unterstützt, zudem kann das Spiel von den besonderen Features des DualSense-Controllers Gebrauch machen.Die Unterstützung von Nvidia DLSS 3 ist ebenfalls vorhanden, hierfür ist allerdings eine neue RTX-4000-Grafikkarte erforderlich. Die Technologien Nvidia DLSS 2, Nvidia DLAA und Nvidia Reflex sowie AMD FSR 2.1, Intel XeSS und IGTI wurden von den Entwicklern auch berücksichtigt.