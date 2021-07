Lost Judgment - Sega zeigt einen neuen Trailer zum Yakuza-Spin-off

Aus dem Hause Sega gibt es demnächst das nächste Yakuza-Spin-off für die Konsolen von Sony und Microsoft: Bei Lost Judgment handelt es sich um einen direkten Nachfolger zu Judgement, in dem der Held Takayuki Yagami seine Ermittlungen in Japan wieder aufnimmt.Anlässlich von Sonys jüngstem State of Play-Event hat Sega einen neuen Trailer zu dem Spiel veröffentlicht, welcher uns auf den ziemlich rasanten (Ermittlungs-)alltag des Protagonisten blicken lässt. Dieser besteht nämlich nicht nur aus Spurensuche und Verhören. Im Video ist Takayuki unter anderem bei akrobatischen Klettereien oder Schlagabtauschen mit Straßengangs zu sehen. Dennoch bleibt nebenbei noch Zeit für Aktivitäten wie Boxkämpfe, Gymnastik oder Skateboard fahren, welche wieder in Form von Minispielen verfügbar sind.Lost Judgment erscheint weltweit am 24. September 2021 für die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X . Eine Version für den PC wurde bisher (so wie beim Vorgänger) noch nicht angekündigt.