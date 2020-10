Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice ist für den PC erschienen

Larry Laffer ist wieder da: Nachdem der Schwerenöter bereits 2018 ein recht erfolgreiches Come-back feiern konnte, darf dieser sich nun in das nächste Abenteuer stürzen. Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice folgt dabei erneut dem gewohnten Point and Click-Prinzip - und auch am gewohnten Humor der Reihe hat sich nichts geändert, wie der offizielle Launch-Trailer zeigt.In Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice verschlägt es den liebestollen Larry nach Cancum im Kalau'a-Archipel. Der Grund dafür ist natürlich eine Frau, denn Larry sucht dort nach seiner großen Liebe Faith, die ganz ohne ihn unterwegs ist. Allerdings ist Faith selbst­ver­ständ­lich nicht die einzige Frau im Inselparadies und so stehen Larry (und dem Spieler) zahlreiche reizvolle Begegnungen mit dem anderen Geschlecht bevor.Insgesamt können mehr als 50 handgezeichnete Schauplätze besucht werden. Außerdem gibt es Begegnungen mit über 40 neuen und alten Freunden. Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice ist ab sofort für den PC sowie Mac via Steam und GOG erhältlich. Gespielt werden darf sowohl mit englischer als auch deutscher Sprachausgabe.