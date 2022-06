Lego Brawls erscheint im September auch für PC und Konsolen

Bandai Namco veröffentlicht Lego Brawls im September auch auf PC sowie den Konsolen von Nintendo, Sony und Microsoft. In dem Actiontitel kämpfen selbstgestaltete Lego-Figuren in bester Smash Bros-Manier gegeneinander, ein ziemlich chaotischer Trailer stimmt vorab schon einmal auf das Spiel ein.Bislang ist Lego Brawls ausschließlich via Apple Arcade auf dem iPhone, iPad oder Apple TV spielbar, ab dem 2. September 2022 wird sich dies jedoch ändern, denn dann werden auch der PC, die PlayStation 4 Xbox Series X/S sowie Nintendo Switch mit dem Brawler versorgt.Spieler gestalten sich in Lego Brawls ihre eigene Lego-Minifigur mit individuellem Aussehen, Stil und Persönlichkeit, mit der sie dann an verschiedenen Lego-Schauplätzen um den Sieg und die Spitzenplätze in den globalen Ranglisten kämpfen.Gespielt wird entweder Solo oder im Multiplayer mit bis zu sieben Freunden. Diese können sich sowohl online als auch lokal in 4-gegen-4-Runden oder einen Battle-Royale-Modus stürzen, in dem dann jeder auf sich allein gestellt ist. Dank Crossplay sind plattformübergreifende Matches jederzeit möglich.