Legends of Runeterra - Neuer Trailer zum LoL-Sammelkartenspiel

Der Entwickler Riot arbeitet derzeit mit Hochdruck an der Fertigstellung des Sammelkartenspiels Legends of Runeterra, das noch in diesem Monat für PC und Mobile erscheint. Zur Einstimmung gibt es einen neuen Trailer, der auf die bevorstehende Veröffentlichung einstimmt und uns zwei der Helden ein wenig näherbringt.Das Video "Vor dem Ruhm" zeigt, wie sich zwei Kinder in eine Trainingshalle in Demacia schleichen - die beiden eifern ihren großen Vorbildern Fiora Laurent und Garen Kronwacht nach und wollen irgendwann so gut wie sie kämpfen können. Anscheinend liegt aber noch ein weiter Weg vor den Kindern.Die beiden Helden Fiora und Garen sind natürlich auch in Legends of Runeterra spielbar, bei dem es sich um ein Spin-off des MOBAs League of Legends handelt. Legends of Runeterra startet am 30. April 2020 für den PC, Android und iOS. Wer möchte, kann aber schon jetzt im Rahmen der offenen Beta losspielen.