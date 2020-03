Launch-Trailer zu Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Ab heute ist eine Neuauflage von Pokémon Mystery Dungeon für die Nintendo Switch erhältlich. Zum Start zeigt Nintendo den offiziellen Launch-Trailer zum Abenteuer, in dem Spieler selbst zum Pokémon werden und anderen Monstern in Not helfen.Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX ist ein Remake der beiden Spiele Pokémon Mystery Dungeon: Team Rot (Gameboy Advance) und Team Blau (Nintendo DS) aus dem Jahr 2006. Anders als in den meisten Spielen der Reihe werden Spieler nicht zum Pokémon-Trainer, sondern müssen selbst als Pokémon verschiedene Probleme lösen und Aufgaben meistern. Zu Beginn können dazu anhand eines Persönlichkeitstests aus 16 Pokémon jeweils eine Hauptfigur und ein Partner bestimmt werden.Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX ist für die Nintendo Switch erhältlich. Vor dem Kauf kann eine kostenlose Demo ausprobiert werden. Diese enthält den ersten Level des Spiels.