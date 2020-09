Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning - Das Remaster im Launch-Trailer

THQ Nordic veröffentlicht heute die Neuauflage des Rollenspiels Kingdoms of Amalur: Reckoning, welches den etwas sperrigen Titel Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning trägt. Das Remaster bringt sowohl Verbesserungen bei der Grafik als auch Gameplay-Optimierungen. Zur Einstimmung gibt es zudem einen neuen Trailer.In Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning kehren Spieler in eine Fantasy-Welt zurück, die sie vor rund acht Jahren schon einmal erkunden durften. Als Krieger, der dem Tod entkommen konnte, ist es nun sein Schicksal, den Untergang des vom Krieg zerrütteten Reiches Amalur aufzuhalten. Zu Beginn des Abenteuers gestalten Spieler einen individuellen Helden, der sich im Verlauf des Abenteuers kontinuierlich weiterentwickelt.Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning ist ein Werk des Bestsellerautors R.A. Salvatore, des Spawn-Schöpfer Todd McFarlane und von Ken Rolston (Lead Designer von Elder Scrolls 4: Oblivion). Im Remaster sind sämtliche bisher veröffentlichten Erweiterungen enthalten. Das Spiel erscheint am 8. September 2020 für den PC die PlayStation 4 und die Xbox One . Mit dem Kauf der Fate-Edition erhalten Spieler außerdem Zugang Erweiterung Fatesworn, die das Hauptspiel 2021 um etwa fünf Stunden verlängert.