Kena: Bridge of Spirits - Launch-Trailer zum zauberhaften Adventure

Mit Kena: Bridge of Spirits erscheint heute das ambitionierte Erstlingswerk des Entwicklers Ember Lab. Pünktlich zum Start zeigt der offizielle Launch-Trailer einen Mix aus vorgerenderten Sequenzen und echtem Gameplay, um auf das zauberhafte Abenteuer einzustimmen.Kena: Bridge of Spirits erzählt die Geschichte der jungen Geisterführerin Kena, die sich auf die Suche nach einem alten Schrein begibt. Dieser soll sich irgendwo in der Nähe einer verlassenen Stadt befinden. Auf ihrer oftmals nicht ganz ungefährlichen Reise bekommt sich dabei Hilfe von den mitunter etwas schüchternen Rots. Diese kleinen Wesen können dabei nicht nur niedlich aussehen, sondern Kena in schwierigen Situationen auch mit ihren magischen Kräften weiterhelfen.Wie der Launch-Trailer noch einmal deutlich macht, gibt es in Kena: Bridge of Spirits trotz der niedlichen Grafik auch immer wieder ernste und ziemlich finstere Passagen und die junge Heldin muss sich recht oft mit ihrem Zauberstab und magischen Pfeilen gegen Monster zur Wehr setzen.Kena: Bridge of Spirits ist ab sofort für den PC, die PlayStation 4 sowie PlayStation 5 erhältlich. Die PC-Fassung ist dabei exklusiv im Epic Games Store zu haben.