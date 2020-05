Huntdown - Neuer Pixel-Shooter für PC und Konsolen angekündigt

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Der Entwickler Easy Trigger Games und die Coffee Stain Studios haben den Arcade-Shooter Huntdown offiziell angekündigt. Im Pixel-Look kämpfen sich Spieler allein oder gemeinsam durch eine Stadt, in der die kriminelle Unterwelt die Kontrolle übernommen hat. Ein erster Trailer zeigt den überdrehten Actiontitel in Aktion.Zu Beginn wählen Spieler einen der drei Kopfgeldjäger Anna Conda, John Sawyer oder Mow Man und ballern sich durch insgesamt mehr als 20 unterschiedliche Levels im Stil der 1980er Jahre, wobei sich ihnen neben verschiedenen Gangs immer wieder hartnäckige Boss­gegner in den Weg stellen. Wer nicht allein spielen möchte, kann dem Pixel-Verbrechen auch zusammen mit einem Freund im lokalen Koop den Kampf ansagen.Das Team von Easy Trigger verspricht zudem handgezeichnete Animationen, flüssige 60 fps und einen passenden wie epischen Sound­track. Huntdown erscheint bereits am 12. Mai 2020 für den PC, die PlayStation 4 , die Xbox One und die Nintendo Switch . Auf dem PC wird das Spiel dann zunächst exklusiv im Epic Games Store verfügbar sein.