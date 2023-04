Humanity: Trailer versprüht Nostalgie pur - und ist ziemlich verrückt

Hommage an Werbespots der 1990er und 2000er-Jahre

Action-Puzzle-Mix mit Editor und VR-Modus

Humanity ist ein neues Action-Puzzle, in dem Spieler einem Hund dabei helfen, riesige Menschenmengen durch verschiedene Level ans Ziel zu führen. Jetzt wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der kaum verrückter sein könnte.Humanity erscheint am 16. Mai 2023 für die PlayStation 4 PlayStation 5 sowie via Steam für den PC. Dies haben das Entwicklerstudio Tha Ltd. und der Publisher Enhance jetzt mit einem neuen Trailer verraten. Das Datum wird in diesem aber schnell zur Nebensache, denn: Das Video orientiert sich am skurrilen Stil japanischer Werbespots aus einer Zeit, in der die PS1 und PS2 populär waren.So wie auch im Spiel selbst ist der Hauptdarsteller des Videos ein Shiba Inu, der zunächst einer verzweifelten jungen Frau dabei hilft, genügend Kundschaft für ihr Restaurant zu finden. Anschließend führt er ein ernstes "Gespräch" mit den Arbeitern auf einer Baustelle und nimmt zuletzt eine Single-Wohnung auseinander, um eine VR-Brille zu finden.Sicher ist das alles ziemlich verrückt, es verrät aber auch einiges über das (ebenfalls ziemlich verrückte) Humanity: In diesem steuern Spieler einen Shiba Inu und führen Menschengruppen durch über 90 unterschiedliche Levels, wobei sich Rätsel und eher actionreiche Sequenzen (inklusive Bosskämpfen) abwechseln. Mit einem Editor können Spieler eigene Levels generieren und diese mit der Community teilen, einen VR-Modus gibt es ebenfalls, der sowohl die PlayStation VR, PlayStation VR 2 als auch PC-Headsets unterstützt.Abonnenten von PlayStation Plus finden Humanity übrigens direkt ab Tag 1 im Spielekatalog und können daher ohne zusätzliche Kosten den Shiba in sich herauslassen.