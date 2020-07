Hier werden Spieler zum Monster: Der Launch-Trailer zu Carrion ist da

Devolver Digital hat zum Start von Carrion einen atmosphärischen Trailer veröffentlicht, der auf den ungewöhnlichen Horror-Titel Carrion des Entwicklers Phobia Game Studio einstimmen soll. In Carrion werden Spieler selbst zum Monster und Sorgen für Angst und Schre­cken in einer geheimen Forschungseinrichtung.Carrion präsentiert sich in einem Retro-Pixel-Look und gibt Spielern die Kontrolle über ein Monster unbekannter Herkunft, das von Wissenschaftlern in einer Forschungsstation ge­fan­gen gehalten wird. Bei seinem Weg in die Freiheit kann die Kreatur immer mehr Menschen verschlingen und nach und nach immer mächtiger und gefährlicher werden.Carrion ist für den PC (Steam/GOG), die Nintendo Switch und Xbox One und erhältlich. Eine Version für Sonys PlayStation 4 ist hingegen nicht geplant.