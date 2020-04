Grounded: Story-Trailer und Early-Access-Termin zum Suvival-Spiel

In Obsidian Entertainments Adventure Grounded werden Spieler auf Ameisengröße geschrumpft und müssen dann im Miniformat in der gefährlichen Welt eines Hinterhofs überleben. Einen Vorgeschmack auf die Geschichte liefert jetzt ein neuer Trailer. Außerdem steht fest, wann das Spiel in den Early Access startet.In Grounded reduziert eine Maschine bis zu vier Spieler auf die Größe eines Insektes, woraufhin diese sich dann gegen Ameisen, Spinnen und Käfer zur Wehr setzen müssen, welche die Mini-Menschen als Nahrung oder zumindest als Eindringling ansehen. Wie der neue Story-Trailer enthüllt, können Spieler in der Gartenlandschaft auch die eine oder andere überraschende Entdeckung machen.Fest steht jetzt auch, dass Grounded am 28. Juli 2020 im Early Access von Steam startet und zudem im Game-Preview-Programm für die Xbox One spielbar sein wird.