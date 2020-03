Bleeding Edge - Der Online-Shooter zeigt sich im Launch-Trailer

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Der Online-Shooter Bleeding Edge erscheint zwar erst in der nächsten Woche, dennoch haben Microsoft und der Entwickler Ninja Theory schon jetzt den offiziellen Launch-Trailer freigegeben und stellen uns in diesem noch einmal die recht außergewöhnlichen Charaktere ein wenig genauer vor.In Bleeding Edge treten eine Reihe mechanisch optimierter Kämpfer in Viererteams gegeneinander an. Jeder Charakter kann dabei auf ganz besondere Fähigkeiten zurückgreifen: Beispielsweise kann Buttercup mit ihren Kreissägearmen für Chaos sorgen während die recht betagte Maeve sich übers Schlachtfeld teleportiert. Wie im Video zu sehen ist, geht aber auch vom Terrain selbst eine nicht zu unter­schät­zen­de Gefahr aus - wer unachtsam ist, kann schnell in einem Elektrozaun landen oder von einem Zug erfasst werden.Bleeding Edge stammt vom selben Team, das auch DmC: Devil May Cry und Hellblade: Senua's Sacrifice entwickelt hat und erscheint am 24. März 2020 für den PC (Microsoft Store und Steam) sowie die Xbox One