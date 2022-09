Gotham Knights: Neuer Trailer stellt die Features der PC-Version vor

Warner Bros. Montreal hat einen weiteren Trailer zu Gotham Knights veröffentlicht. Bevor das Superheldenspiel in etwas weniger als einem Monat erscheint, zeigt das Video vorab schon einmal, welche besonderen Grafik-Features die PC-Fassung zu bieten hat.Dementsprechend gibt es im Trailer ausschließlich Aufnahmen der PC-Version zu sehen. Geeignete Hardware vorausgesetzt, kämpfen Robin, Batgirl und Co. dann in 4K-Auflösung und mit ultrahoher Bildwiederholrate gegen das Verbrechen in Gotham. Nvidia DLSS 2, AMD FSR 2 und das zumindest derzeit noch recht exotische Intel Xe Super Sampling (XeSS) sollen für eine optimale Performance sorgen.Raytracing-Reflektionen stehen ebenso auf der Features-Liste des Spiels wie die Unterstützung ultraweiter Monitore und von Systemen mit mehreren Bildschirmen. Gotham Knights erscheint am 21. Oktober 2022, allerdings nicht nur für den PC, sondern auch für die PlayStation 5 und Xbox Series X/S