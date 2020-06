Erster Trailer: Crash Bandicoot 4 wurde nun auch offiziell angekündigt

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Activision hat den vierten Teil der erfolgreichen Videospielreihe Crash Bandicoot nun auch offiziell angekündigt: Bei Crash Bandicoot 4: It's About Time wird es sich wieder um ein klassisches Jump & Run handeln, welches für die PlayStation 4 und Xbox One erscheint. Ein erster Trailer zeigt den verrückten Beuteldachs bei seinen neuen Abenteuern.Zwar hat die Crash-Bandicoot-Reihe immer wieder mal Spin-offs auf diversen Plattformen erhalten, auf eine richtige Fortsetzung der originalen PlayStation-Trilogie müssen Fans nun aber schon seit vielen Jahren warten. Crash Bandicoot 4: It's About Time wird nun direkt an den dritten Teil aus dem Jahr 1998 anknüpfen und Crash ein weiteres Mal mit seinem Ge­gen­spie­ler Dr. Neo Cortex konfrontieren, der nun offenbar das Zeitreisen für sich entdeckt hat. Beim Blick auf das Gameplay dürfte Spieler wohl die typische Jump-and-Run-Kost er­warten.Wie der erste Trailer ebenfalls zeigt, ist nicht nur Crash selbst spielbar, sondern auch Coco und Dr. Neo Cortex. Der Release soll bereits am 2. Oktober dieses Jahres für die Playstation 4 und Xbox One erfolgen. Ob es auch eine PC-Fassung gegeben wird, ist bislang noch un­klar. Zuletzt hatte Activision die Crash Bandicoot N. Sane Trilogy auch für den PC und die Nintendo Switch nachgereicht. Daher ist es nicht unwahrscheinlich, dass auch Crash Bandicoot 4 zumindest verspätet für diese Plattformen erscheint.