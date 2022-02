Dune: Spice Wars - So sieht das neue Spiel der Northgard-Macher aus

Rückkehr nach Arrakis

Erstes Gameplay aus Dune: Spice Wars

Funcom und das Studio Shiro Games haben einen neuen Trailer zu Dune: Spice Wars veröffentlicht. Dieser erlaubt erste Einblicke in das Echtzeit-Strategiespiel der Northgard-Entwickler, zeigt Eindrücke vom Planeten Arrakis, von Einheiten und zum ersten Mal auch vom Gameplay. Dune: Spice Wars soll noch in diesem Jahr für den PC erscheinen.Für viele war es die Ankündigung bei den letzten Game Awards schlechthin. Mit Dune: Spice Wars erscheint nach längerer Pause wieder ein Strategiespiel mitten im legendären Science-Fiction-Universum von Frank Herbert und entflammt den Kampf um den wertvollen Rohstoff ein weiteres Mal.Spieler können dabei in die Rollen bekannter Charaktere wie Herzog Leto Atreides oder Baron Vladimir Harkonnen schlüpfen und die Geschicke der jeweiligen Häuser bei ihrem Wetteifern um die Vorherrschaft auf den kargen Wüstenplaneten lenken. Wie genau dabei vorgegangen werden soll, ist nicht fest vorgeschrieben. Wer möchte, kann seine Ziele also beispielsweise durch geschickte politische Entscheidungen und Diplomatie, Sabotage des Gegners oder auch offene kriegerische Handlungen erreichen.Im Trailer ist beispielsweise zu sehen, wie Spieler lokale Dörfer unterwerfen und zu Außenposten verbessern, welche dann als Ausgangspunkt für weitere Expansionen und die Ernte des kostbaren Spice dienen. Wie sich zeigt, geht dabei allerdings nicht nur von den konkurrierenden Häusern, sondern auch von riesigen Sandwürmern Gefahr aus. Insgesamt will sich das Spiel dabei an den 4X-Elementen (explore, expand, exploit, exterminate) orientieren.Dune: Spice Wars soll bereits in diesem Frühjahr bei Steam im Early Access starten. Ein genaues Datum hierfür gibt es aber noch nicht. Nach dem Start soll das Spiel dann noch um viele weitere Features wie eine Kampagne, einen Multiplayer und weitere Fraktionen erweitert werden.