Desperados 3 - THQ Nordic zeigt den Launch-Trailer zum Taktikspiel

THQ Nordic und das Studio Mimimi Games veröffentlichen heute den Taktik-Stealth-Mix Desperados 3. Um den Start gebührend zu feiern wurde jetzt ein recht ausführlicher Launch-Trailer veröffentlicht, der uns noch einmal auf das Wildwest-Szenario einstimmt und natürlich auch neue Spielszenen zeigt.Rund 14 Jahre haben sich John Cooper und seine Gang mit ihrer Rückkehr gelassen, denn seit dem Jahr 2006 pausierte die Serie zuletzt. Inhaltlich handelt es sich beim neuen Spiel um ein Prequel, welches also sogar noch vor Desperados: Wanted Dead or Alive (2001) angesiedelt ist. John Cooper, Kate, der Kopfgeldjäger Doc McCoy, der Trapper Hector und die geheimnisvolle Isabelle schließen sich zusammen, um gegen die machtbesessene DeVitt Company vorzugehen.Spieler müssen mit viel Bedacht vorgehen und die individuellen Fähigkeiten jedes einzelnen Charakters geschickt einsetzen, um die Missionen erfolgreich abschließen zu können. Daher sollte jede Aktion gut überlegt sein, denn vorschnelles Handeln kann schnell ein vorzeitiges Ende zur Folge haben. Desperados 3 ist für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One erhältlich. Für den Juli und August sind kostenlose Inhaltsupdates angekündigt, außerdem wird im Sommer noch eine Unterstützung von Mac OS und Linux nachgereicht.