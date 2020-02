Der deutsche Rollenspielklassiker Gothic bekommt ein volles Remake

Fast alle waren für ein Remake

Der Rollenspielklassiker Gothic debütierte vor fast 20 Jahren, das Essener Studio Piranha Bytes schuf damit eines der bekanntesten Reihen, die in Deutschland hergestellt wurden. Nun wurde das Remake des ersten Teiles von THQ Nordic offiziell bestätigt.Um das Interesse an einem Remake von Gothic auszuloten, wählte THQ Nordic einen doch eher ungewöhnlichen Weg: Denn man bot Mitte Dezember des vergangenen Jahres all jenen, die einen Gothic-Teil oder ein Spiel von Original-Entwickler Piranha Bytes in ihrer Steam-Bibliothek hatten, die Möglichkeit an, einen "spielbaren Teaser" herunterzuladen, also eine Art Demoversion.Damit sollte das Interesse an einem Remake des 2001 erschienenen ersten Teils ausgelotet werden. Sollte dieser Weg zeigen, dass sich genügend Gamer für das Spiel interessieren, dann würde man dem Projekt grünes Licht geben.Und das ist nun passiert, wie Eurogamer schreibt: Denn mehr als 180.000 Menschen haben den Teaser ausprobiert, dabei habe es laut THQ Nordic "einhelliges Feedback" gegeben, die Community hat sich also klar dafür ausgesprochen. Die vollständige Produktion wird demnächst in einem neuen Studio in Barcelona beginnen.Das über den Teaser gesammelte Feedback werde man dabei berücksichtigen, das betrifft vor allem den Wunsch nach einer "raueren und weniger farbenfrohen Welt". THQ Nordic: "Die Fans wollen ein neues 'altes' Gothic-Spiel und der klar überwiegende Teil (94,8 Prozent) hat sich für ein Remake des ikonischen deutschen Rollenspiels ausgesprochen."Ansonsten sind die Details derzeit aber noch rar, das Gothic-Remake soll aber für Konsolen und natürlich auch den PC erscheinen. Zum Erscheinungstermin kann man derzeit nur spekulieren, Eurogamer schreibt aber, dass es "irgendwann einmal nach 2020" kommen wird, wir würden aber auch nicht unbedingt Wetten auf 2021 annehmen.